ТЭЦ-22 работает в штатном режиме, Мосэнерго

ТЭЦ-22 работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба ПАО "Мосэнерго".



"Возгорание в городе Дзержинский (Московская область) произошло за пределами территории ТЭЦ-22. Опасности для производственного оборудования ТЭЦ-22 нет. Электростанция работает в нормальном режиме, несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками", говорится в сообщении.



Сегодня, 7 августа, в 13:06 MSK в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строениях по адресу: Московская область, городской округ Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 7Б (бетонное строение, высотой 4 м, размером в плане 30х10 м; рядом две бытовки деревянно-щитовые, размером в плане 2х4 м; рядом бесхозное строение размеров в плане 8х8 м).



Общая площадь горения составляет 336 кв м. По данным на 13:50 прошла локализация пожара на площади 300 кв м.



По предварительным данным пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 9 единиц техники, 30 человек, в том числе от МЧС 2 единицы техники, 7 человек.





"AK&M" от 07.08.2019