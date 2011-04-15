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07/08/2019
15:35

ТЭЦ-22 работает в штатном режиме, Мосэнерго

ТЭЦ-22 работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба ПАО "Мосэнерго".

"Возгорание в городе Дзержинский (Московская область) произошло за пределами территории ТЭЦ-22. Опасности для производственного оборудования ТЭЦ-22 нет. Электростанция работает в нормальном режиме, несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками", говорится в сообщении.

Сегодня, 7 августа, в 13:06 MSK в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строениях по адресу: Московская область, городской округ Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 7Б (бетонное строение, высотой 4 м, размером в плане 30х10 м; рядом две бытовки деревянно-щитовые, размером в плане 2х4 м; рядом бесхозное строение размеров в плане 8х8 м).

Общая площадь горения составляет 336 кв м. По данным на 13:50 прошла локализация пожара на площади 300 кв м.

По предварительным данным пострадавших нет.
Привлекаемые силы и средства: 9 единиц техники, 30 человек, в том числе от МЧС 2 единицы техники, 7 человек.


"AK&M" от 07.08.2019
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