Аукцион по продаже акций ТрансКонтейнера состоится 27 ноября

Аукцион по продаже пакета акций ПАО "ТрансКонтейнер" состоится 27 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба РЖД.



Торги будут проводиться в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме. Участникам аукциона будут предложены 6947391обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, принадлежащих АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) и составляющих 50% плюс 2 акции уставного капитала ПАО "ТрансКонтейнер".



Стартовая цена составит 36.159 млрд руб.

Условия аукциона предусматривают отчуждение акций единым пакетом.



Заявки принимаются организатором аукциона в период с 8 августа по 15 ноября 2019 года. Для участия в аукционе претендент обязан внести на расчетный счет ОТЛК задаток в размере 10% стартовой цены продажи акций.



Организатором аукциона является АО "ВТБ Капитал".

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество АО "Объединённая транспортно-логистическая компания" (ОТЛК), учреждённого ОАО "РЖД", АО НК "Казахстан Темир Жолы" и Белорусской железной дорогой - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.



ТрансКонтейнер располагает 40 собственными терминалами в основных грузообразующих центрах России. Также компания управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины, и контролирует 50% АО "КеденТрансСервис", оператора 19 железнодорожных терминалов в Республике Казахстан. Кроме того, ТрансКонтейнер является крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в его собственности находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 67 тыс. крупнотоннажных контейнеров.



На сегодняшний день АО "ОТЛК" принадлежит 50% + 2 акции ПАО "ТрансКонтейнер", ПАО "ВТБ" - 24,84%, ООО "Енисей Капитал" - 24,74%, остальные акции находятся в свободном обращении. Акции и депозитарные расписки ПАО "ТрансКонтейнер" торгуются на Московской Бирже. Депозитарные расписки на акции Компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО за 2018 год выросла на 45.5% до 9.509 млрд руб. с 6.534 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 76.959 млрд руб., что на 17.4% выше уровня прошлого года - 65.547 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 48.6% и составила 11.559 млрд руб.



По состоянию на 31 декабря 2018 года активы Группы составили 68.112 млрд руб., долг Группы был представлен двумя выпусками рублёвых облигаций и составил 11.306 млрд руб., чистый долг - 1.779 млрд руб.





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