РФ и Саудовская Аравия планируют подписать документ об экспорте росавиатехники

РФ и Королевство Саудовская Аравия планируют подписать документ о режиме для экспорта российской авиационной техники в Королевство, сообщила Росавиация по итогам межведомственных консультаций с делегацией Саудовской Аравии в рамках Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшихся в Москве на площадке Минэкономразвития.



С учетом обоюдной заинтересованности российской и саудовской сторон в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов в авиационной промышленности, в ходе заседания обсужден вопрос развития сотрудничества ведомств гражданской авиации двух стран в сфере сертификации и летной годности авиационной техники и подтверждено намерение о подписании в ближайшее время соответствующей договоренности, нацеленной на создание благоприятного режима для экспорта российской авиационной техники в Королевство Саудовская Аравия, отмечается в сообщении.





"AK&M" от 07.08.2019