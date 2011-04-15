Суды согласились с решением ФАС в отношении МОЭСК и Мосэнергосбыта

Суды согласились с решением и предписанием Московского УФАС России в отношении сетевой организации ПАО "МОЭСК" и гарантирующего поставщика АО "Мосэнергосбыт". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Ранее столичным органом при рассмотрении дела было установлено, что на границе между сетями МОЭСК и сетевыми объектами сторонней организации работает прибор учета, фиксирующий объем электроэнергии, которую расходует потребитель.



Такая схема подключения хороша тем, что полностью исключает возможность образования потерь электроэнергии в вышестоящих сетях МОЭСКа, даже в случае неисправности прибора учета потребителя.



Однако, МОЭСК все равно направил в Мосэнергосбыт акты о безучетном потреблении электроэнергии для компенсации своего объема потерь электроэнергии за счет чужих сетевых объектов. При этом МОЭСК также составил акты без каких-либо подтверждений вмешательства потребителя в работу прибора учета МОЭСК.



Несмотря на то, что Мосэнергосбыт знал о некорректности составленных актов, а также об оплате всего переданного объема электроэнергии по прибору учета, это не помешало ему принуждать потребителя оплатить спорный объем безучетного потребления и даже угрожать ему отключением электричества.



Вот так, вследствие согласованных и слаженных действий обеих организаций, были нарушены права абонента.



Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции отказали МОЭСК и Мосэнергосбыт в удовлетворении требований и подтвердили законность решения и предписания Московского УФАС России.



ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (МОЭСК, ИНН 5036065113) - крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая компания России, входит в тройку ведущих энергокомпаний страны. МОЭСК обслуживает 98% потребителей Москвы и 95% потребителей на территории Московской области. Основные виды деятельности - оказание услуг по транспортировке электроэнергии потребителям и техприсоединение к электрическим сетям.



В состав компании входит 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49.99 тыс. МВА, свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79.3 тыс. км кабельных сетей. Основными акционерами МОЭСК являются ПАО "Российские сети" (50.9%), ЗАО "Лидер" (17.6%), АО "Газпромбанк" (9.77%), ООО "УК "Агана" (6.19%) и ООО "ОЭК-Финанс" (5.05%).



Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ за I полугодие 2019 года выросла на 67% до 5 млрд руб. по сравнению с годом ранее.



ПАО "Мосэнергосбыт" (ИНН 7736520080) образовано в 2005 году после выделения из состава ПАО "Мосэнерго", реализует жителям Москвы и МО около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране. Компания поставляет электрическую энергию более 265 тыс. предприятий и организаций и 6.6 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области.



Уставный капитал Мосэнергосбыта составляет 383.005 млн руб. и разделён на 38300481881 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. каждая. ПАО "Интер РАО" владеет 95.1736% уставного капитала компании.



"AK&M" от 07.08.2019