Проект МЦД-5 может быть готов к середине 2020 года

Разработку проекта пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) планируется завершить к середине следующего года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас все силы брошены на первые два диаметра. Мы работаем поэтапно. Сначала запустим сквозной проезд, параллельно строим третьи и четвертые пути, чтобы движение по МЦД было обособлено. В течение пяти лет этап за этапом будем вводить диаметры - эта программа расписана до 2024 года включительно. Четыре диаметра до этого момента точно поедут, пятый, связанный с Павелецким направлением, мы сейчас прорабатываем - через какой коридор запустить, с какими диаметрами его можно связать, как технологически это будет работать. Думаю, до середины 2020 года эту аналитическую и расчетную работу закончим", - сказал М.Хуснуллин.



Напомним, Московские центральные диаметры (МЦД) - новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метро, создав фактически систему наземного метро.



Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время как обычные электрички имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст массу новых вариантов маршрутов в Москве и области.



Маршруты интегрируют в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.



МЦД-1 "Одинцово - Лобня" (52 км, 28 станций) и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" (80 км, 38 станций) готовятся к открытию в конце 2019 года.



Позднее планируется запустить маршруты МЦД "Зеленоград - Раменское", "Апрелевка - Железнодорожный" и "Пушкино - Домодедово".







"AK&M" от 07.08.2019