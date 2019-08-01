ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 8 августа, в размере 72.8914 руб. против 73.0730 руб. на 7 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



07.08.19 - 73.0730 руб.

06.08.19 - 72.3732 руб.

03.08.19 - 71.7077 руб.

02.08.19 - 70.4727 руб.

01.08.19 - 70.7355 руб.

























































































































"AK&M" от 07.08.2019