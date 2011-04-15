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08/08/2019
09:37

Повтор! Объем инвестиций в основной капитал во втором квартале практически не изменился, Минэкономразвития

Инвестиции в основной капитал во втором квартале 2019 года демонстрировали околонулевую динамику. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

Это, в том числе связано с сокращением инвестиционных расходов федерального бюджета по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (на -11.9 % г/г в январе-мае), подчеркивает МЭР.

Отрицательный вклад данного фактора в годовые темпы роста инвестиций в основной капитал за период с начала года оценивается на уровне -0.9 п.п.

Во 2 во втором квартале индикаторы инвестиционного спроса демонстрировали слабую динамику: в апреле-июне выпуск отечественного оборудования и строительных материалов по-прежнему рос умеренными темпами, продолжилось падение инвестиционного импорта машин и оборудования, годовые темпы роста объема строительных работ с начала текущего года сохраняются вблизи нулевой отметки.


"AK&M" от 07.08.2019
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