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08/08/2019
11:04

На рынки "прокрался" осторожный оптимизм

На открытии в четверг российские фондовые индексы пошли в рост, отыгрывая ослабление давления на нефтяные котировки после кратковременного обвала. Также улучшению настроений способствует неплохой внешний фон, где после подъема в Азии эстафету перехватили европейские площадки с оглядкой на отскок индексов Уолл-стрит накануне. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Некоторое успокоение инвесторам принесли китайские данные по торговле, где экспорт вырос сильнее прогнозов, а импорт упал не так сильно, как ожидалось. Так, в начале сессии индекс МосБиржи и РТС прибавляют 1.03% и 1.72% соответственно.

Тем временем пара доллар/рубль, которая вчера в моменте касалась максимума 65.62 руб. и закрылась неподалеку от верхней границы диапазона на фоне обвала нефтяных цен, сегодня вернулась под 200-дневную скользящую среднюю, открывшись гэпом вниз, на ключевой отметке 65 руб. рубль отчаянно сопротивляется напору доллара, но диапазон пары постепенно смещается все выше, и понижательные риски для нашей валюты усиливаются, особенно на фоне распродаж в сырьевом сегменте.

Локально ситуация на рынках улучшилась, но в целом ничего не поменялось – напряженность в торговых отношениях между США и КНР остается высокой, шансы на заключение сделки резко упали, опасения относительно мировой рецессии усиливаются, а нефть переходит в более низкие диапазоны. Таким образом, инвесторы продолжат держать руку на пульсе и вряд ли в таких условиях перейдут к устойчивым покупкам как минимум в ближайшее время.


"AK&M" от 08.08.2019
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