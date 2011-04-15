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08/08/2019
11:36

Рубль остается уязвимым на фоне снижения нефти

Российская валюта накануне локально слабела, достигая отметок выше 65.6 в паре с долларом и 74 в паре с евро. Поводом стало снижение цен на нефть ниже отметок в $57 за баррель. В очередной раз рубль демонстрирует рост чувствительности к резким колебаниям цен на нефть ниже отметки в $60 за баррель. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Тема торговой войны остается в фокусе глобальных площадок, ограничивая возможности восстановления валют развивающихся стран. Риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления.

Высокий спрос (60 млрд руб.) на первом аукционе размещения ОФЗ после нового раунда антироссийских санкций может свидетельствовать о довольно низкой, по оценкам инвесторов, вероятности распространения санкций с суверенного нерублевого на суверенный рублевый долг.

Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после резкого падения днем ранее.

В ходе вчерашних торгов цены на нефть Brent снижались более чем на 5% до уровня $56/bbl, однако в вечерние часы нефтяные контракты скорректировались вверх на фоне ряда комментариев со стороны Саудовской Аравии. Королевство сообщило о проведении телефонных переговоров с другими экспортерами нефти, в ходе которых страны обсудили возможные меры для стабилизации нефтяного рынка.

В утренние часы поддержку нефтяным контрактам также оказывает умеренное улучшение аппетита к риску на фоне более сильной, чем ожидалось, статистики по внешней торговле Китая. Тем не менее, вчера Минэнерго США сообщило о росте запасов сырой нефти в Штатах на более чем 2 mb. Таким образом, запасы в США на прошлой неделе выросли впервые за последние 7 недель. Кроме того, добыча сырья в Штатах также увеличилась на 100 tbd. В результате, отраслевая статистика от Минэнерго сегодня будет ограничивать потенциал восстановления нефтяных котировок.

"AK&M" от 08.08.2019
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