Чистая прибыль ВТБ в I полугодии по МСФО сократилась на 23% до 76.8 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ в первом полугодии 2019 года сократилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76.8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Чистые процентные доходы в первом полугодии 2019 года составили 213.6 млрд руб. по сравнению с 238.1 млрд руб. годом ранее. Чистые комиссионные доходы выросли на 4.7% до 44.9 млрд руб.



Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов составило 46.6% по сравнению с 39.4% годом ранее, при этом отношение расходов к активам составило 1.7% по сравнению с 1.9% за аналогичный период прошлого года.



Кредитный портфель группы вырос на 1.7% до 11623.2 млрд руб.

Средства клиентов составили 10738 млрд руб. на 30 июня 2019 года, увеличившись по итогам первого полугодия на 3.2%. Средства клиентов - юридических лиц выросли на 0.6%, средства клиентов - физических лиц - на 6.8%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 08.08.2019