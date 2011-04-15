Marathon Group и АФК "Система" закрыли сделку по приобретению фармкомпаний "Синтез" и "Биоком"

Marathon Group и АФК "Система" закрыли сделку по приобретению фармацевтических компаний "Синтез" и "Биоком". Об этом говорится в сообщении сторон.



Напомним, 7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума была подписана обязывающая документация о продаже долей Marathon Group в фармацевтических компаниях "Синтез" и "Биоком" АФК "Система".



В частности, стороны сообщили о завершении сделки по приобретению АФК "Система" совместно с финансовым партнером 46.5% акций ОАО "Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" и 75.1% акций ЗАО "Биоком" через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited у инвестиционной компании Marathon Group за 11.8 млрд руб.



Доля в уставном капитале ОАО "Синтез" в размере 46.5% приобретена за 8.2 млрд рублей компанией Sinocom, финансируемой АФК "Система" совместно с финансовым партнером. На следующем этапе в рамках интеграции бизнесов приобретённых компаний "Синтез" приобрёл долю в "Биоком" в размере 75.1% за 3.6 млрд руб. у компании Sinocom.



Покупка акций "Биоком" профинансирована за счет собственных и кредитных средств "Синтез". Компании, портфели которых являются комплементарными по типу реализуемой продукции, уже давно сотрудничают в сфере продаж и имеют единый менеджмент. Консолидация этих активов на базе "Синтез" позволит реализовать имеющиеся синергии и будет способствовать дальнейшему росту их акционерной стоимости.



Компания Sinocom намерена направить публичную оферту (обязательное предложение) миноритарным акционерам "Синтез" о приобретении принадлежащих им обыкновенных именных акций этого предприятия. Между АФК "Система" и финансовым партнером заключено соглашение о приобретении корпорацией доли финансового партнера в Sinocom не позднее трех лет с момента завершения сделки.



ОАО "Синтез" и ЗАО "Биоком" совместно с Alium - объединенной фармацевтической компанией, создаваемой АФК "Система" на базе АО ФП "Оболенское" и АО "Биннофарм" - могут сформировать крупного игрока, обладающего потенциалом войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Совместный продуктовый портфель "Синтез", "Биоком" и Alium будет включать более 500 наименований, а производственные мощности представлены шестью фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области, Кургане и Ставрополе.



"Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" входит в десятку крупнейших предприятий на российском рынке по объему производства лекарственных препаратов. Доля "Синтез" на российском рынке лекарственных средств составляет около 3%, в сегменте антибиотиков - 23%. Портфель компании сосредоточен на трех терапевтических группах - антибиотики, пульмонологические препараты и препараты для лечения костно- мышечной системы - и насчитывает более 300 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий. Более 30% продукции производится из собственных субстанций. Компания ежегодно выводит на рынок 10-15 новых лекарственных препаратов. Выручка компании в 2018 году составила 8.5 млрд руб.



Биоком специализируется на производстве антибактериальных непатентованных средств, а также препаратов, используемых в лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний. В портфеле компании - около 40 наименований лекарственных средств.



Marathon Group основана в 2017 году Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, позже к ним в качестве партнёра присоединился Андрей Тясто. Основная деятельность компании - стратегические инвестиции в FMCG, ритейл, фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты, последующее развитие и продажа этих активов. В субхолдинге Marathon Pharma объединены аптечная сеть "Мега Фарм" ("А-Мега", "Да, здоров!", "Азбука Life"), доли компании в ООО "Бентус Лаборатории" (выпускает продукцию под брендом Sanitelle) и ООО "Форт" (ранее также дистрибьютор "СИА Групп" и доли в заводах "Синтез" и "Биоком"), в субхолдинге Marathon Retail - доли компании в розничной сети "Магнит" и крупнейшем франчайзи KFC на территории России, под брендом Marathon Sport - спортивный клуб "Секция", тренировочный сервис IQ Sports и велокоманда Marathon-Tula Cycling Team.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



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