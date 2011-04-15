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08/08/2019
15:48

Чистая прибыль МегаФона по МСФО за I полугодие упала на 58% до 5.124 млрд руб.

Чистая прибыль МегаФона по МСФО за I полугодие 2019 года упала на 58% до 5.124 млрд руб. с 12.191 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.

Выручка увеличилась на 4.6% до 165.768 млрд руб. со 158.404 млрд руб., показатель OIBDA - на 18% до 74.13 млрд руб. с 62.827 млрд руб.

Чистая прибыль МегаФона по МСФО за II квартал 2019 года упала на 52.3% до 2.937 млрд руб. с 6.154 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.5% до 85.64 млрд руб. с 81.945 млрд руб., показатель OIBDA - на 20.6% до 38.904 млрд руб. с 32.261 млрд руб.

ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 15.664 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.5% до 144.944 млрд руб. со 141.351 млрд руб., валовая прибыль - на 3% до 49.476 млрд руб. с 47.981 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 15.665 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "МегаФон" за 2018 год выросла на 2.7% до 21.068 млрд руб. с 20.519 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.3% до 335.549 млрд руб. с 321.81 млрд руб., показатель OIBDA - на 1.8% до 124.042 млрд руб. со 121.85 млрд руб.


"AK&M" от 08.08.2019
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