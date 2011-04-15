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08/08/2019
16:14

Evraz продаст Stratcor

Evraz продаст свою стопроцентную дочернюю компанию Evraz Stratcor Inc. третьей стороне в сентябре 2019 года. Об этом говорится в отчете компании.

Группа ожидает, что продажа данного дочернего предприятия не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность группы.

Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.

Чистая прибыль Evraz plc за первое полугодие 2018 года выросла в 13 раз до $1.145 млрд с $86 млн годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 24.2% до $6.343 млрд с $5.106 млрд, прибыль от операционной деятельности - в 2.1 раза до $1.731 млрд с 831 млн, консолидированный показатель EBITDA - на 65.5% до $1.906 млрд с $1.152 млрд.


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