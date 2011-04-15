Лаборатория Касперского поможет Вьетнаму в создании антивируса для госорганов

Лаборатория Касперского поможет Вьетнаму в создании антивируса для государственных органов и отдельных объектов критической информационной инфраструктуры. Соответствующий контракт российская компания заключила с одной из вьетнамских правительственных структур, отвечающей за информационную безопасность, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



В рамках контракта вьетнамский партнер получит доступ к антивирусной базе и основным программным компонентам "Лаборатории Касперского". Совместное решение будет построено на основе самых современных технологий защиты от компьютерных угроз и в соответствии с требованиями локального законодательства к сбору и обработке данных. Планируется, что первые несколько тысяч пользователей из числа сотрудников госорганизаций начнут использовать совместное решение уже в 2019 году.



Лаборатория Касперского 22 мая в числе пяти российских ИТ-компаний заключила соглашение с ведущим поставщиком телекоммуникационных и ИТ-услуг Вьетнама - Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT). Церемония подписания прошла в рамках встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Нгуен Суан Фука. Подписанию предшествовала бизнес-миссия российских компаний во главе с Михаилом Мамоновым во Вьетнам в феврале, ряд двусторонних визитов и переговоров представителей компаний двух стран, а также подготовка техзаданий и другой документации. Оператором межгосударственного взаимодействия по подготовке российско-вьетнамских соглашений выступила Минкомсвязь России.



В настоящее время министерство совместно с канцелярией вьетнамского правительства также готовит дорожные карты по созданию во Вьетнаме системы электронного правительства и Национального центра кибербезопасности (SOC). Кроме того, согласована реализация пилотного проекта в рамках создания SOC и четырех пилотных проектов по развертыванию в Ханое отдельных элементов "умного города": сервисов по обработке жалоб и по онлайн-опросам, платформы видеонаблюдения, а также "Системы-112". Сроки реализации пилотных проектов - с мая по октябрь 2019 года.



"AK&M" от 08.08.2019