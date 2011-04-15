Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/08/2019
12:27

Лаборатория Касперского поможет Вьетнаму в создании антивируса для госорганов

Лаборатория Касперского поможет Вьетнаму в создании антивируса для государственных органов и отдельных объектов критической информационной инфраструктуры. Соответствующий контракт российская компания заключила с одной из вьетнамских правительственных структур, отвечающей за информационную безопасность, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В рамках контракта вьетнамский партнер получит доступ к антивирусной базе и основным программным компонентам "Лаборатории Касперского". Совместное решение будет построено на основе самых современных технологий защиты от компьютерных угроз и в соответствии с требованиями локального законодательства к сбору и обработке данных. Планируется, что первые несколько тысяч пользователей из числа сотрудников госорганизаций начнут использовать совместное решение уже в 2019 году.

Лаборатория Касперского 22 мая в числе пяти российских ИТ-компаний заключила соглашение с ведущим поставщиком телекоммуникационных и ИТ-услуг Вьетнама - Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT). Церемония подписания прошла в рамках встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Нгуен Суан Фука. Подписанию предшествовала бизнес-миссия российских компаний во главе с Михаилом Мамоновым во Вьетнам в феврале, ряд двусторонних визитов и переговоров представителей компаний двух стран, а также подготовка техзаданий и другой документации. Оператором межгосударственного взаимодействия по подготовке российско-вьетнамских соглашений выступила Минкомсвязь России.

В настоящее время министерство совместно с канцелярией вьетнамского правительства также готовит дорожные карты по созданию во Вьетнаме системы электронного правительства и Национального центра кибербезопасности (SOC). Кроме того, согласована реализация пилотного проекта в рамках создания SOC и четырех пилотных проектов по развертыванию в Ханое отдельных элементов "умного города": сервисов по обработке жалоб и по онлайн-опросам, платформы видеонаблюдения, а также "Системы-112". Сроки реализации пилотных проектов - с мая по октябрь 2019 года.

"AK&M" от 08.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100