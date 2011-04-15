Запасы в США серьезно огорчили рынок - нефть потеряла более 4.5%, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



В среду была опубликована статистика по запасам нефти в США от Управления энергетической информации (EIA). Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2.39 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 2.85 млн баррелей, Всего запасы в США составили 438.93 млн баррелей, оказавшись на уровне начала апреля.



Экспорт сырой нефти упал за неделю на 0.71 млн б/с до 1.87 млн б/с. Объем импорта вырос на 485000 б/с - до уровня 7.15 млн б/с. Товарные запасы бензина, по данным EIA, выросли на 4.44 млн баррелей (прогноз -0.72 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 1.53 млн баррелей (прогноз +1.05 млн). В регионе побережья Мексиканского залива запасы бензина и дистиллятов выросли до рекордного для этого времени года уровня. Загрузка НПЗ выросла с 93% до 96.4%. Добыча нефти за прошлую неделю выросла на 100000 б/с до 12.3 млн б/с.



Опубликованные данные оказались резко негативными для нефтяного рынка. Прогнозы аналитиков предполагали снижение запасов, что подтверждалось данными от API, вышедшими во вторник. Но по официальной статистике запасы нефти и нефтепродуктов показали рост, прервав семинедельную серию сокращения. На фоне возросшей угрозы торговых войн и бегства от риска на мировых площадках нефтяные котировки Brent в очередной раз обновили минимум и устремились в район $56 за баррель. Текущая техническая картина указывает на полноценное развитие медвежьего тренда, следующей цель, которого может быть уровень минимумов декабря 2018 года.



Тем не менее, сегодня с утра участники рынка активно выкупают нефтяные фьючерсы. Уже к 5:00 по МСК котировки Brent прибавляют более 2.5%. Агентство Bloomberg сообщило о том, что Саудовская Аравия ведет переговоры с другими странами - нефтепроизводителями о дополнительных мерах поддержки цен на нефть. "Королевство не потерпит дальнейшего снижения цен и рассматривает все варианты" - цитирует агентство саудовского чиновника.



На текущий момент альянс нефтепроизводителей ОПЕК+ уже снижает добычу в рамках декабрьской сделки на 1.2 млн б/с. При этом неформальный лидер Саудовская Аравия перевыполняет свою квоту по сокращению. Если страны-нефтеэкпортеры снизят добычу еще больше, это может оказать хорошую поддержку ценам и остановить дальнейшее снижение. В то же время, даже текущие условия сделки согласовать было непросто, так что пока не ясно, в каком виде саудиты планируют поддерживать цены. Следующая встреча альянса ОПЕК+ планируется 9 сентября.



С утра октябрьские фьючерсы на Brent растут на 2.7% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.



"AK&M" от 08.08.2019