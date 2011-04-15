Транспортно-пересадочный узел "Рязанская" откроется до конца года

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская", который объединит две линии метро, железную дорогу и Московское центральное кольцо (МЦК), заработает в конце этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, ТПУ будет представлять собой трехэтажный комплекс с залом ожидания, переходами к разным видам транспорта, зонами торговли и питания.



Он будет крытым, благодаря чему пассажиры в комфортных условиях смогут пересесть с одного вида транспорта на другой в течение пяти минут.



Кроме того, в зоне ТПУ предусмотрена парковка на 100 машин.

Напомним, ТПУ расположен в Юго-Восточном округе столицы - на пересечении Рязанского проспекта с ул. Нижегородская и путями МЦК.



В одной точке сойдутся четыре транспортные артерии: станция "Нижегородская" Некрасовской линии метро, станция "Нижегородская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, станция "Нижегородская" МЦК, платформа Карачарово Горьковского направления железной дороги.



Напомним, транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.



В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные.



Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.







"AK&M" от 08.08.2019