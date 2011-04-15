Мобильная таможня за 7 месяцев выявила 62 тыс. т "санкционки"

Мобильные группы ФТС России за семь месяцев 2019 года выявили более 62 тыс. т запрещенной к ввозу продукции - как санкционных продуктов, так и продукции "санкционного" перечня без подтверждения страны происхождения. Об этом говорится в сообщении ФТС.



Из 62 тыс. т свыше 54 тыс. т было возвращено в сопредельные государства, 5.2 тыс. т - уничтожено таможней.



По фактам обнаружения мобильными группами запрещенной продукции за семь месяцев 2019 года возбуждено более 800 дел об административных правонарушениях и 30 уголовных дел.



Всего с начала действия режима продуктового эмбарго (с 27 ноября 2015 года по 1 августа 2019 года) мобильные группы ФТС России остановили и проверили около 390 тыс. грузовых автотранспортных средств. В результате выявлено около 190 тыс. т товаров с нарушениями (в том числе санкционные товары, а также "товары изъятия": товары без необходимых документов, испорченные продукты, контрафактные товары и т.д.), из них 160 тыс. т возвращены в сопредельные государства. Свыше 21 тыс. т санкционной продукции было уничтожено.



При этом средняя результативность одной проверки мобильной группой ФТС выросла почти в девять раз: с 1.1% в 2015 году до 9.5% по состоянию на 1 августа 2019 года.



В ряде случаев "санкционность" продукции удается доказать документально - на месте задержания или с помощью экспертизы. Так, за семь месяцев 2019 года мобильные группы выявили 2.9 тыс. т непосредственно санкционной продукции. В 2018 году предотвращен ввоз санкционных товаров общей массой 7.2 тыс. т; в 2017 году - 9.6 тыс. т; в 2016 году - 20 тыс. т; в 2015 году - 8 тыс. т.



На фоне снижения объема задерживаемой санкционной продукции таможенные органы фиксируют увеличение объема поставок продукции без товаросопроводительных документов и маркировки. Также усложняются схемы и способы ввоза: ввоз с использованием объездных и проселочных дорог, под видом "товаров прикрытия", "лже-транзит" и другие.



Отмечается рост объема товаров, возвращаемых на территорию Республики Беларусь в связи с отсутствием документов и маркировки. В 2017 году в Республику Беларусь было возвращено 5.4 тыс. т продукции, в 2018 году - 13.4 тыс. т, за 7 месяцев 2019 года - 6.2 тыс. т.



Напомним, запрет на ввоз товаров из ряда европейский стран был введен указом Президента России N 560 от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".



Для борьбы с незаконным ввозом санкционных товаров, а также иной продукции, в отношении которой установлены запреты и ограничения ("товары изъятия") Федеральная таможенная служба с 2015 года организовала работу 35 мобильных групп в местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам государственной границы России. В настоящее время мобильные группы действуют в 25 регионах России. Общая штатная численность мобильных групп составляет около 520 человек.



С 2018 года мобильные группы имеют право самостоятельной остановки грузовых автотранспортных средств свыше 3.5 т на таможенной территории России для проведения таможенного контроля. Такие группы функционируют в виде мобильных комплексов на базе транспортных средств, оснащенных техническими средствами таможенного контроля, позволяющих проводить проверочные мероприятия в удалении от стационарных пунктов пропуска.



Получаемая по результатам работы мобильных групп информация используется таможенными органами в рамках системы управления рисками и при организации мероприятий таможенного контроля после выпуска товаров.



"AK&M" от 08.08.2019