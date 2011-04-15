Профицит торгового баланса РФ в январе-июне уменьшился на 5.5% до $92.2 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ январе-июне 2019 года уменьшился на 5.5% до $92.2 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.



Внешнеторговый оборот России составил $320.8 млрд, сократившись в годовом исчислении на 3%. Объём экспорта снизился на 3.6% до $206.5 млрд, импорта - на 2% до $114.3 млрд.





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