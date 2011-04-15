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08/08/2019
17:32

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за I полугодие выросла на 29.2% до 215.039 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I полугодие 2019 года составила 215.039 млрд руб., увеличившись на 29.2% к аналогичному периоду прошлого года - 166.475 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Рост операционного денежного потока компании обеспечил получение положительного свободного денежного потока в первом полугодии 2019 года в размере 125.2 млрд руб.

Выручка составила 1.215 трлн руб., показатель вырос на 6.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост добычи на крупных проектах - Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождениях, изменение ценовой конъюнктуры и эффективные действия менеджмента компании обеспечили рост показателя скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) на 10.8% до 408.1 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", за II квартал упала на 0.7% до 107.145 млрд руб. со 107.894 млрд руб. Выручка увеличилась на 7.2% до 628.315 млрд руб. с 586.359 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 6.4% до 210.367 млрд руб. со 197.688 млрд руб.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 08.08.2019
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