Большинство магазинов не исполняют новые правила выкладки молочных продуктов, Роспотребнадзор

Большинство (63% магазинов) не изменили порядок своей работы с молочной продукцией. Об этом сообщил Роспотребнадзор.



Правительство РФ в 2019 году изменило правила торговли и для продавцов молочных, а также молочных составных и молокосодержащих продуктов.



Для того, чтобы потребителю было проще и быстрее выбрать более полезную молочную продукцию, не содержащую заменителей молочных жиров, с 1 июля 2019 года в торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".



По состоянию на 1 августа 2019 года уже проверено почти 5 тыс. объектов торговли на которых выявлено около 8 тысяч нарушений. Как показали надзорные мероприятия, около 2/3 магазинов (63%) не изменили порядок своей работы, не разместили в торговом зале информационную надпись "Продукты без заменителя молочного жира", а также визуально не отделили такие продукты от иных пищевых продуктов.



Среди проверенных торговых объектов 27% принадлежат крупным торговым сетям, таким как "Магнит" (проверено 753 объекта), "Пятерочка" (643 объекта), "Дикси" (178 объектов), "Перекресток" (85 объектов), "Лента" (45 объектов), "Ашан" (38 объектов), "Карусель" (31 объект). Наибольшая доля торговых объектов, в которых выявлены нарушения принадлежит торговым сетям "Магнит" (72% проверенных объектов работали с нарушениями), "Перекресток (70%), "Ашан" (68.4%) и "Дикси" (66.2%).



Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов, уже послужили основанием для составления более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров).



"AK&M" от 08.08.2019