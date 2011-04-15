ПАО "Ростелеком" и "Дневник.ру" создали совместное предприятие ООО "РТК-Дневник" (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах. Об этом говорится в сообщении сторон.



Уставный капитал СП распределен в равных долях. "Дневник.ру" вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу.



На базе имеющейся у "Дневник.ру" цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования СП планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.







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