ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 9 августа в размере 65.1299 руб. против 65.0932 руб. на 8 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



08.08.19 - 65.0932 руб.

07.08.19 - 65.2030 руб.

06.08.19 - 65.0546 руб.

03.08.19 - 64.6423 руб.

02.08.19 - 63.8340 руб.













"AK&M" от 08.08.2019