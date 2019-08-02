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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 9 августа в размере 73.0432 руб. против 72.8914 руб. на 8 августа.
Курс евро за последние 5 дней:
08.08.19 - 72.8914 руб.
07.08.19 - 73.0730 руб.
06.08.19 - 72.3732 руб.
03.08.19 - 71.7077 руб.
02.08.19 - 70.4727 руб.
"AK&M" от 08.08.2019