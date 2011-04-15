Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 августа

Банк России установил на 9 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.1646

1 Азербайджанский манат 38.3907

100 Армянских драмов 13.6698

1 Белорусский рубль 31.8733

1 Болгарский лев 37.3816

1 Бразильский реал 16.4117

100 Венгерских форинтов 22.4772

1000 Вон Республики Корея 53.8642

10 Гонконгских долларов 83.0633

10 Датских крон 97.9765

1 Доллар США 65.1299

1 Евро 73.0432

100 Индийских рупий 91.8714

100 Казахстанских тенге 16.7915

1 Канадский доллар 49.0325

100 Киргизских сомов 93.3762

10 Китайских юаней 92.4523

10 Молдавских леев 36.9322

1 Новый туркменский манат 18.6352

10 Норвежских крон 72.8767

1 Польский злотый 16.9235

1 Румынский лей 15.4552

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.5588

1 Сингапурский доллар 47.1239

10 Таджикских сомони 69.0667

1 Турецкая лира 11.8924

10000 Узбекских сумов 75.0566

10 Украинских гривен 25.7354

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.2501

10 Чешских крон 28.3605

10 Шведских крон 67.7385

1 Швейцарский франк 66.8685

10 Южноафриканских рэндов 43.2444

100 Японских иен 61.3941

"AK&M" от 08.08.2019