Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 августа

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 9 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1646
1 Азербайджанский манат 38.3907
100 Армянских драмов 13.6698
1 Белорусский рубль 31.8733
1 Болгарский лев 37.3816
1 Бразильский реал 16.4117
100 Венгерских форинтов 22.4772
1000 Вон Республики Корея 53.8642
10 Гонконгских долларов 83.0633
10 Датских крон 97.9765
1 Доллар США 65.1299
1 Евро 73.0432
100 Индийских рупий 91.8714
100 Казахстанских тенге 16.7915
1 Канадский доллар 49.0325
100 Киргизских сомов 93.3762
10 Китайских юаней 92.4523
10 Молдавских леев 36.9322
1 Новый туркменский манат 18.6352
10 Норвежских крон 72.8767
1 Польский злотый 16.9235
1 Румынский лей 15.4552
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.5588
1 Сингапурский доллар 47.1239
10 Таджикских сомони 69.0667
1 Турецкая лира 11.8924
10000 Узбекских сумов 75.0566
10 Украинских гривен 25.7354
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.2501
10 Чешских крон 28.3605
10 Шведских крон 67.7385
1 Швейцарский франк 66.8685
10 Южноафриканских рэндов 43.2444
100 Японских иен 61.3941
"AK&M" от 08.08.2019