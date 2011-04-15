Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 24 по 31 июля, снизилось на 0.3%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 24 по 31 июля, снизилось на 0.3% до 730.4 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю уменьшение количества безработных произошло в 58 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Магаданской и Саратовской областях, республиках Тыва, Саха (Якутия), Алтай и Крым, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, г. Севастополе, Ненецком автономном округе.



В 24 регионах отмечено увеличение количества безработных. Наибольший рост наблюдался в республиках Адыгея, Татарстан, Еврейской автономной области, Костромской, Новгородской, Ростовской, Челябинской, Новосибирской, Московской областях, Ставропольском крае.





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