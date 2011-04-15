Цены на бензин за неделю, с 29 июля по 4 августа, не изменились и составили 44.58 руб. за литр, сообщил Росстат.



Бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо не изменились в цене - 42.23 руб., 45.64 руб. и 46.14 руб. за литр соответственно. АИ-98 подорожал на 0.2% до 51.31 руб. за литр.



С 30 июля по 5 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 43 центрах субъектов РФ. Наиболее заметное - в Улан-Удэ, где прирост цен составил 0.7%.



Снижение цен на бензин отмечалось в Красноярске - на 0.7%, в Петрозаводске - на 0.4%, в Иваново, Перми, Кызыле и Кемерово - на 0.1%.







"AK&M" от 08.08.2019