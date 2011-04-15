Сбербанк переводит аккредитивный бизнес юрлиц в онлайн

Сбербанк реализовал в системе Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ) услугу дистанционного банковского обслуживания по аккредитивам. Об этом говорится в сообщении банка.



Сервис не имеет аналогов на российском рынке. Его уже используют более 600 юридических лиц.



Клиенты могут создавать заявления по аккредитивам онлайн и самостоятельно направлять их в банк на исполнение. В онлайн переводится весь документооборот: клиенты могут отправлять письма по текущим сделкам, вносить изменения, направлять заявления на досрочные платежи, а также отвечать в один клик на письма и запросы от банка.



Вся необходимая информация по аккредитивам доступна клиентам в личном кабинете СББОЛ: условия генеральных соглашений, переписка с банком по аккредитивам в одном окне, статусы заявлений, реестр аккредитивов и переписка по ним.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 09.08.2019