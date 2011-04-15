Tele2 запускает LTE-роуминг на Кубе

Tele2 запустил LTE-роуминг на Кубе. Об этом говорится в сообщении оператора.



Путешественникам теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет в сети 4G на крупнейшем острове Карибского бассейна.



Теперь можно позвонить с Кубы в любую точку мира за 65 руб. в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка SMS обойдется в 12 руб.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистая прибыль Tele2 за I полугодие 2019 года выросла в 3.6 раза до 3.6 млрд руб. с 1 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.8% до 77.4 млрд руб. с 68 млрд руб., показатель EBITDA - на 55.3% до 31.6 млрд руб. с 20.4 млрд руб.



Выручка во II квартале выросла на 12.7% в сравнении со II кварталом 2018 года и достигла 39.7 млрд руб., показатель EBITDA - на 41.2% и составил 15.5 млрд руб. Чистая прибыль составила 1.4 млрд руб.





"AK&M" от 09.08.2019