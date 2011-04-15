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09/08/2019
10:34

Brent воздержалась от падения к новым минимумам

Brent в четверг воздержалась от падения к новым минимумам и даже немного укрепилась по итогам дня, финишировав в районе $57.70 за баррель после отскока от дневных максимумов на отметке $58. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

Рынок нефти пристально отслеживает сигналы с торгового фронта, где наступило некоторое затишье, а курс юаня стабилизировался, что обусловило возвращение спроса на риск. Это в свою очередь ослабило давление на котировки черного золота, но и к более уверенному росту не подтолкнуло – игроки продолжают осторожничать, особенно с учетом неприятного послевкусия от медвежьего отчета Минэнерго, который неожиданно отразил рост запасов и добычи на сланцевых месторождениях США.

Немного порадовали участников рынка сообщения о том, что импорт сырой нефти в Китай вырос на 14% в июле на фоне роста спроса со стороны НПЗ. Эти данные немного приглушили беспокойство участников рынка по поводу замедления экономического роста и угасания спроса на нефть во второй по величине в мире стране.

При этом вчерашняя коррекция Brent скорее походит на локальный отскок, который в любой момент может смениться новым витком распродаж, если интерес к риску снова угаснет. В этом контексте инвесторы продолжат мониторить развитие событий вокруг торговой войны США и Китая. Дальнейшая эскалация конфликта способна отправить котировки к новым минимумам под отметкой $56 за баррель.





"AK&M" от 09.08.2019
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