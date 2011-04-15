Минприроды запросило еще 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров

Минприроды запросило дополнительные 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства.



Выделение средств на ликвидацию лесных пожаров в самых напряженных регионах РФ было одобрено на заседании Правительства РФ.



Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что заявка сформирована с учётом предложений МЧС, Минобороны, Минфина, а также глав субъектов РФ. Порядка 6 млрд руб. (5977.2 млн руб.) предусмотрены для Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. Кроме того, запрашиваемые объёмы учитывают дополнительные потребности Минобороны России и МЧС России.



"Дополнительные финансовые средства позволят стабилизировать текущую лесопожарную обстановку и избежать риски возникновения в этом году неуправляемых ЧС в лесах, сократить экономический и экологический ущерб", - отметил Д.Кобылкин.



В настоящее время наиболее сложная обстановка сохраняется в лесах Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Иркутской области. В основном пожары действуют в труднодоступных районах, что значительно увеличивает затраты на их тушение.





"AK&M" от 09.08.2019