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09/08/2019
12:46

Минприроды запросило еще 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров

Минприроды запросило дополнительные 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства.

Выделение средств на ликвидацию лесных пожаров в самых напряженных регионах РФ было одобрено на заседании Правительства РФ.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что заявка сформирована с учётом предложений МЧС, Минобороны, Минфина, а также глав субъектов РФ. Порядка 6 млрд руб. (5977.2 млн руб.) предусмотрены для Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. Кроме того, запрашиваемые объёмы учитывают дополнительные потребности Минобороны России и МЧС России.

"Дополнительные финансовые средства позволят стабилизировать текущую лесопожарную обстановку и избежать риски возникновения в этом году неуправляемых ЧС в лесах, сократить экономический и экологический ущерб", - отметил Д.Кобылкин.

В настоящее время наиболее сложная обстановка сохраняется в лесах Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Иркутской области. В основном пожары действуют в труднодоступных районах, что значительно увеличивает затраты на их тушение.


"AK&M" от 09.08.2019
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