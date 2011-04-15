Рубль вернулся к 65, пользуясь ростом аппетита к риску

На вчерашней торговой сессии мы наблюдали всплеск аппетита к риску после продолжительных распродаж. И если ключевые валюты продолжили пребывать в разнонаправленной консолидации к доллару, то наиболее придавленные представители EM резко скорректировались. Рубль был в их числе. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергея Гайворонского.



Драйвером стала сильная торговая статистика из Китая, снизившая ожидания от ущерба, уже причиненного торговыми войнами. Данный фактор дал толчок ценам на сырьевые активы, которые в свою очередь поддержали развивающиеся валюты. Небольшой отскок мы наблюдали и в ценах на нефть.



Сегодня публикация важных данных из Поднебесной продолжилась данными по инфляции потребителей и производителей. Первая вышла лучше ожиданий, а вторая, напротив, слабее. Рынки преимущественно сконцентрировались на негативе, решив, что это опережающий сигнал проблем промышленности из-за эскалации торгового конфликта. В результате аппетит к риску утром снизился, китайские рынки в красной зоне.



Пара USD/RUB вернулась к поддержке на отметке 65. Торговля в диапазоне 65,5-65 остается актуальной, пока не появятся сильные драйверы, способные задать дальнейшее направление.



Индекс доллара вчера немного просел, вновь оказавшись под давлением американской администрации, которая пытается вынудить ФРС понизить ставку для ослабления национальной валюты.



Индекс RGBI вчера продолжил рост. Аукционы ОФЗ показали возвращение сильного спроса со стороны нерезидентов. Спрос на выпуск 5-и летних ОФЗ 26227 (любимый у иностранцев) превысил предложение более, чем в 3 раза. Давление администрации Трампа на ФРС, спровоцировавшее резкое падение доходностей Treasuries, играет на руку ОФЗ, увеличивая премию к американским бумагам, а значит и поддерживает рубль.







"AK&M" от 09.08.2019