Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/08/2019
11:48

Утро для российского рынка начинается нейтрально

Утро для российского рынка начинается нейтрально, основной преобладающий фактор - фиксация прибыли конца недели, она отражается и в национальной валюте и в котировках фондовых активов, все с утра снижается. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Сегодня в течение дня инвесторам предстоит оценить критияность расхождения макроэкономических данных по Китаю поступивших накануне и перед этим, несмотря на то, что показатели экспорта и импорта выросли, уровень цен на производственные товары снизился, что при прочих факторах (снижение нефти и курса Юани) говорит о том, что предложение серьёзно переросло спрос.

Формально в этом нет ничего страшного данные бьются, однако глобально это усиливает опасения инвесторов о возможном снижении потребления нефти и падения её цены.

Нефть немножко восстановилась после риторики Саудовской Аравии о намерении поддержания котировок, но пока это только слова.

Еще в течение дня будет оценена новость о появлении декларации между Россием, Китаем, странами западной Европы и Ираном о бартерном обмене нефти в обход санкций США, формально это также может сказаться на нефтяных котировках за счёт появления переизбытка нефти на рынках, пока нефть торгуется по 57.3 доллара за баррель Brent.

Рубль открывается с 65.2 за доллар и 73 за евро, индекс Московской биржи - 2695 пунктов, РТС - 1300 пунктов.



"AK&M" от 09.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100