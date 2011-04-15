Утро для российского рынка начинается нейтрально, основной преобладающий фактор - фиксация прибыли конца недели, она отражается и в национальной валюте и в котировках фондовых активов, все с утра снижается. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



Сегодня в течение дня инвесторам предстоит оценить критияность расхождения макроэкономических данных по Китаю поступивших накануне и перед этим, несмотря на то, что показатели экспорта и импорта выросли, уровень цен на производственные товары снизился, что при прочих факторах (снижение нефти и курса Юани) говорит о том, что предложение серьёзно переросло спрос.



Формально в этом нет ничего страшного данные бьются, однако глобально это усиливает опасения инвесторов о возможном снижении потребления нефти и падения её цены.



Нефть немножко восстановилась после риторики Саудовской Аравии о намерении поддержания котировок, но пока это только слова.



Еще в течение дня будет оценена новость о появлении декларации между Россием, Китаем, странами западной Европы и Ираном о бартерном обмене нефти в обход санкций США, формально это также может сказаться на нефтяных котировках за счёт появления переизбытка нефти на рынках, пока нефть торгуется по 57.3 доллара за баррель Brent.



Рубль открывается с 65.2 за доллар и 73 за евро, индекс Московской биржи - 2695 пунктов, РТС - 1300 пунктов.







"AK&M" от 09.08.2019