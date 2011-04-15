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09/08/2019
15:02

BMW отзывает более 22 тыс. автомобилей в РФ

ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 22.286 тыс. транспортных средств марки BMW 5 серии и 6 серии. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июня 2003 года по август 2010 года.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что в редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможного запуска. Также может скапливаться влага, что может вести к возникновению утечки по поверхности.

В некоторых отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На всех транспортных средствах будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки.


"AK&M" от 09.08.2019
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