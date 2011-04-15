Mercedes отзывает 575 машин X-CLASS

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 575 транспортных средств марки Mercedes-Benz X-CLASS. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с марта по декабрь 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что в инструкции по монтажу комплектов для дополнительной установки тягово-сцепного устройства на автомобилях указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины. Если на автомобилях был применен слишком высокий момент затяжки на СТОА либо самим клиентом согласно инструкции по установке, то нельзя исключать поломку болтового соединения и, таким образом, отсоединение тягово-сцепного устройства от автомобиля вовремя эксплуатации автомобиля с прицепом. Это может представлять угрозу для идущих позади автомобилей, а также повысить риск возникновения аварии.



На транспортных средствах будет произведена замена болтов и затянуты предписанным моментом затяжки, если на автомобилей дополнительно установлено тягово-сцепное устройство.



"AK&M" от 09.08.2019