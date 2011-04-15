Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/08/2019
17:56

Mercedes отзывает 575 машин X-CLASS

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 575 транспортных средств марки Mercedes-Benz X-CLASS. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с марта по декабрь 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что в инструкции по монтажу комплектов для дополнительной установки тягово-сцепного устройства на автомобилях указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины. Если на автомобилях был применен слишком высокий момент затяжки на СТОА либо самим клиентом согласно инструкции по установке, то нельзя исключать поломку болтового соединения и, таким образом, отсоединение тягово-сцепного устройства от автомобиля вовремя эксплуатации автомобиля с прицепом. Это может представлять угрозу для идущих позади автомобилей, а также повысить риск возникновения аварии.

На транспортных средствах будет произведена замена болтов и затянуты предписанным моментом затяжки, если на автомобилей дополнительно установлено тягово-сцепное устройство.

"AK&M" от 09.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100