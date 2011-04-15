На повышение тарифов на сотовую связь в Крыму объявлен мораторий

Операторы подвижной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут изменять условия тарифных планов до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге. Такое решение принято по итогам совещания, которое провел заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов, говорится в сообщении министерства.



Ранее жители Крыма и Севастополя, пользующиеся услугами федеральных операторов, получали уведомления об изменении тарификации. По итогам совещания в Минкомсвязи принято решение по детальной проработке любых изменений тарифов для крымчан.







"AK&M" от 09.08.2019