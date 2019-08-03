ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 10 августа в размере 65.2543 руб. против 65.1299 руб. на 9 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



09.08.19 - 65.1299 руб.

08.08.19 - 65.0932 руб.

07.08.19 - 65.2030 руб.

06.08.19 - 65.0546 руб.

03.08.19 - 64.6423 руб.

"AK&M" от 09.08.2019