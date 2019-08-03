ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 августа в размере 73.0196 руб. против 73.0432 руб. на 9 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



09.08.19 - 73.0432 руб.

08.08.19 - 72.8914 руб.

07.08.19 - 73.0730 руб.

06.08.19 - 72.3732 руб.

03.08.19 - 71.7077 руб.



























































































































"AK&M" от 09.08.2019