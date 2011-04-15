Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/08/2019
13:49

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 августа

Банк России установил на 10 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.



1 Австралийский доллар 44.4056
1 Азербайджанский манат 38.4641
100 Армянских драмов 13.7031
1 Белорусский рубль 31.9514
1 Болгарский лев 37.3266
1 Бразильский реал 16.6503
100 Венгерских форинтов 22.4930
1000 Вон Республики Корея 53.9109
10 Гонконгских долларов 83.2474
10 Датских крон 97.8267
1 Доллар США 65.2543
1 Евро 73.0196
100 Индийских рупий 92.3562
100 Казахстанских тенге 16.8353
1 Канадский доллар 49.3491
100 Киргизских сомов 93.5546
10 Китайских юаней 92.5278
10 Молдавских леев 37.1819
1 Новый туркменский манат 18.6708
10 Норвежских крон 73.1509
1 Польский злотый 16.8899
1 Румынский лей 15.4499
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.7932
1 Сингапурский доллар 47.2036
10 Таджикских сомони 69.1121
1 Турецкая лира 11.8659
10000 Узбекских сумов 74.9846
10 Украинских гривен 26.0355
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.1013
10 Чешских крон 28.2817
10 Шведских крон 68.1052
1 Швейцарский франк 66.9550
10 Южноафриканских рэндов 43.1493
100 Японских иен 61.5781

"AK&M" от 09.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100