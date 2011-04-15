Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 августа

Банк России установил на 10 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 44.4056

1 Азербайджанский манат 38.4641

100 Армянских драмов 13.7031

1 Белорусский рубль 31.9514

1 Болгарский лев 37.3266

1 Бразильский реал 16.6503

100 Венгерских форинтов 22.4930

1000 Вон Республики Корея 53.9109

10 Гонконгских долларов 83.2474

10 Датских крон 97.8267

1 Доллар США 65.2543

1 Евро 73.0196

100 Индийских рупий 92.3562

100 Казахстанских тенге 16.8353

1 Канадский доллар 49.3491

100 Киргизских сомов 93.5546

10 Китайских юаней 92.5278

10 Молдавских леев 37.1819

1 Новый туркменский манат 18.6708

10 Норвежских крон 73.1509

1 Польский злотый 16.8899

1 Румынский лей 15.4499

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.7932

1 Сингапурский доллар 47.2036

10 Таджикских сомони 69.1121

1 Турецкая лира 11.8659

10000 Узбекских сумов 74.9846

10 Украинских гривен 26.0355

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.1013

10 Чешских крон 28.2817

10 Шведских крон 68.1052

1 Швейцарский франк 66.9550

10 Южноафриканских рэндов 43.1493

100 Японских иен 61.5781

"AK&M" от 09.08.2019