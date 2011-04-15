Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 августа

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Банк России установил на 10 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.4056
1 Азербайджанский манат 38.4641
100 Армянских драмов 13.7031
1 Белорусский рубль 31.9514
1 Болгарский лев 37.3266
1 Бразильский реал 16.6503
100 Венгерских форинтов 22.4930
1000 Вон Республики Корея 53.9109
10 Гонконгских долларов 83.2474
10 Датских крон 97.8267
1 Доллар США 65.2543
1 Евро 73.0196
100 Индийских рупий 92.3562
100 Казахстанских тенге 16.8353
1 Канадский доллар 49.3491
100 Киргизских сомов 93.5546
10 Китайских юаней 92.5278
10 Молдавских леев 37.1819
1 Новый туркменский манат 18.6708
10 Норвежских крон 73.1509
1 Польский злотый 16.8899
1 Румынский лей 15.4499
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.7932
1 Сингапурский доллар 47.2036
10 Таджикских сомони 69.1121
1 Турецкая лира 11.8659
10000 Узбекских сумов 74.9846
10 Украинских гривен 26.0355
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.1013
10 Чешских крон 28.2817
10 Шведских крон 68.1052
1 Швейцарский франк 66.9550
10 Южноафриканских рэндов 43.1493
100 Японских иен 61.5781
"AK&M" от 09.08.2019