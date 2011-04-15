Доля нерезидентов на рынке ОФЗ с 1 июля по 6 августа снизилась до 29.2%

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ с 1 июля по 6 августа 2019 года снизилась до 29.2% - в основном из-за единовременного повышения объема размещенных ОФЗ (для поддержки ВЭБ), тогда как нетто-продажи ОФЗ нерезидентами составили 19 млрд руб. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Тренд на снижение доходностей ОФЗ в июле продолжился, однако темпы сокращения замедлились. Объявление 1 августа о расширении санкций против РФ способствовало некоторому краткосрочному росту доходностей российских суверенных обязательств (на 5 б.п. в среднем по ОФЗ и по 10-летним суверенным еврооблигациям), однако в последующие дни этот рост был в значительной степени отыгран, подчеркивает ЦБ.



За первые четыре рабочих дня августа нерезиденты продали ОФЗ на 19 млрд руб.





"AK&M" от 09.08.2019