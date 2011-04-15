Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми

Сбербанк с 12 августа снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы "Ипотека с господдержкой для семей с детьми". Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 5% годовых.



Снижение в рамках программы "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" составит 1 п.п. на приобретение жилой недвижимости на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и на готовое жильё от застройщика. Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок.



Ранее Сбербанк снизил процентные ставки на основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0.7 п.п. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7.6% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 9.1%.



Дополнительно был увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка на 0.2 п.п. и теперь составляет 0.5 п.п. (ранее - 0.3 п.п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 09.08.2019