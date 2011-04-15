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09/08/2019
18:21

ФАС оштрафовала Ростелеком на 250 тыс. руб.

ФАС России привлекла к административной ответственности - штрафу в размере 250 тыс. руб. - ПАО "Ростелеком" за недобросовестную конкуренцию. Об этом говорится в сообщении службы.

Напомним, в ноябре 2018 года комиссия ФАС признала провайдера цифровых услуг виновным в нарушении Закона о защите конкуренции.

С 1 сентября 2015 года по 25 марта 2016 года при продвижении своих услуг Ростелеком проводил маркетинговую акцию "Пакет навсегда", которая сопровождалась размещением рекламы и публикацией статей.

В статье на сайте www.rostelekom.ru указывается: "Такие отличные цены будут действовать не только в ограниченный по времени промо-период, а останутся неизменными навсегда". При этом никаких исключений или уточнений относительно периода действия цен на услуги в данной статье не содержится.

Также на сайте была размещена публичная оферта, согласно которой тарифный план на пакет услуг в рамках данной акции не подлежит изменению.

Однако уже в июне 2017 года компания увеличила стоимость многих архивных тарифов, в том числе на услуги по обеспечению "Интерактивного телевидения" и "Домашнего интернета" в среднем на 40 руб., что является существенной суммой для цены такого рода пакетов. В результате Комиссия ведомства приняла решение, что такие действия ответчика нарушают требования закона "О защите конкуренции".

ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.

Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.


"AK&M" от 09.08.2019
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