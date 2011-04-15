Компания "Газпромнефть-Хантос" запустила систему воздушного мониторинга нефтепроводов и производственной инфраструктуры предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе с помощью беспилотников ZALA AERO производства концерна "Калашников". Об этом сообщил Ростех.



БВС ZALA 421-16E контролирует состояние более 250 км промысловых нефтепроводов на месторождениях в Югре. С их помощью ведется наблюдение за целостностью магистралей и обстановкой на производственных объектах, что позволяет минимизировать экологические риски и выявлять возможные очаги возгорания в пожароопасный период.



Беспилотники обследовали состояние трубопроводов таких месторождений, как Южно-Приобское, Зимнее и имени Александра Жагрина. До конца года с помощью БВС планируется также исследовать Орехово-Ермаковское и Южное месторождения. В перспективе система воздушного мониторинга охватит все производственные объекты компании "Газпромнефть-Хантос".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.







"AK&M" от 09.08.2019