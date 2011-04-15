Мечел подписал долгосрочный контракт с китайской Baosteel Resources

ПАО "Мечел" подписало крупный контракт на поставку коксующегося угля с Baosteel Resources, входящей в China Baowu Steel, крупнейший сталелитейный холдинг КНР. Об этом говорится в сообщении компании.



Новый контракт будет действовать с сентября 2019 года по август 2020 года. Всего "Мечел" отгрузит подразделениям Baosteel Resources до 700 тыс. т коксующегося угля премиальных марок. Основной объем продукции в рамках контракта будет направляться АО ХК "Якутуголь" - до 40 тыс. т ежемесячно. Стороны договорились о том, что цена будет рассчитываться на ежемесячной основе.



ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.



Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2018 году увеличилась на 9% по сравнению с уровнем 2017 года до 12.628 млрд руб. В целом прибыль группы за отчётный период возросла почти на 8% до 13.536 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 7% до 75.667 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 24% против 27% годом ранее. Консолидированная выручка составила 312.574 млрд руб., увеличившись на 5%. Чистый долг компании без учёта штрафов и пеней по просроченной задолженности на 31 декабря 2018 года составил 467.704 млрд руб. против 466.873 млрд руб. на конец 2017 года.





"AK&M" от 09.08.2019