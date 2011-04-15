Рязаньэнерго переведено в режим повышенной готовности

В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики "Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго" переведены в режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. Об этом говорится в сообщении компании.



ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ИНН 5260200603) - дочернее общество ПАО "Российские сети", является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областях, а также в республиках Марий Эл и Удмуртии. В состав МРСК Центра и Приволжья входят филиалы - "Владимирэнерго", "Ивэнерго", "Калугаэнерго", "Кировэнерго", "Мариэнерго", "Нижновэнерго", "Рязаньэнерго", "Тулэнерго", "Удмуртэнерго". Компания обеспечивает электроэнергией более 14.4 млн жителей Центрального и Приволжского федеральных округов, проживающих на территории свыше 408 тыс. кв. км.



Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 11.76% до 6.993 млрд руб. с 6.257 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 13.88% до 47.797 млрд руб. с 41.973 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 9.44% до 9.874 млрд руб. с 9.022 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 14.36% до 8.993 млрд руб. с 7.864 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по РСБУ в первом полугодии 2018 года выросла на 17.16% до 6.868 млрд руб. с 5.862 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 12.71% до 47.708 млрд руб. с 42.328 млрд руб., прибыль от продаж - на 19.36% до 8.779 млрд руб. с 7.356 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.43% до 8.886 млрд руб. с 7.567 млрд руб.





"AK&M" от 09.08.2019