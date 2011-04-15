Повседневные расходы россиян в июле показали традиционное для этого периода снижение

Индекс потребительской активности в июле 2019 года показал типичное сезонное снижение. За месяц общие повседневные расходы россиян сократились на 1.8%. За год рост объема расходов составил 7.9%, что почти вдвое превосходит уровень накопленной за период инфляции. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Уже второй месяц подряд реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы остаются на самых высоких позициях для анализируемого месяца. То есть в минувшем июле реальные расходы оказались выше, чем в аналогичном месяце во все предыдущие годы.





AK&M Антикризис