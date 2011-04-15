Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1.6 раза

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2019 года вырос в 1.6 раза до $28 млрд преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов. Об этом свидетельствует информация Банка России.



Международные резервы в результате операций выросли на $43.1 млрд ($32.5 млрд в январе-июле предыдущего года). Основной объем их пополнения обеспечен покупкой валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а также поступлением средств от размещения суверенных ценных бумаг.





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