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09/08/2019
17:31

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1.6 раза

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2019 года вырос в 1.6 раза до $28 млрд преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов. Об этом свидетельствует информация Банка России.

Международные резервы в результате операций выросли на $43.1 млрд ($32.5 млрд в январе-июле предыдущего года). Основной объем их пополнения обеспечен покупкой валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а также поступлением средств от размещения суверенных ценных бумаг.


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