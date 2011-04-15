На российском рынке возможен отскок

По итогам пятничной сессии российские фондовые индексы подешевели в соответствии с внешним фоном, где превалировало уклонение от рисков. Инвесторы продолжали отыгрывать обмен угрозами и ограничениями между США и Китаем, который усиливает риски для мировой экономики и закономерно отбивает у игроков желание покупать высокодоходные активы. На этом фоне индекс МосБиржи просел на 0.63% до отметки 2679.71, РТС снизился на 1.1%, закрывшись на уровне 1289.47. Об этом говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Инстант Инвест" Александра Тимофеева.



После того как Пекин сообщил о приостановке закупок сельскохозяйственной продукции у США, в ответ Трамп отложил выдачу лицензий на возобновление работы американских компаний с оборудованием Huawei. Более того, под занавес недели американский лидер намекнул, что переговоры, которые должны возобновиться в сентябре, могут и не состояться. Так, градус напряженности на торговом фронте остается повышенным, а дополнительную нервозность на площадки привносят колебания курса юаня, которые в последнее время находятся в центре внимания игроков. В такой обстановке о полноценном восстановлении рисковых активов говорит сложно, но если в ближайшее время не поступит свежей порции негатива, а китайская валюта будет относительно стабильной, давление продавцов локально ослабнет.



Сегодня отечественные индексы могут получить поддержку в виде решения агентства Fitch, которое улучшило кредитный рейтинг России с ВВВ- до ВВВ со стабильным прогнозом. В своем решении агентство сослалось на повышение устойчивости экономики к внешним шокам, снижение ее зависимости от нефтяных цен, общее улучшение макроэкономической обстановки в стране и разумную фискальную стратегию. При этом в Fitch отметили, что даже если американские санкции расширятся и охватят весь госдолг, страна смоет противостоять новым ограничениям за счет низкого госдолга, масштабных золотовалютных резервов и профициту платежного баланса.



Это решение вкупе с позитивными комментариями должно локально повысить привлекательность российских активов. На зарубежных площадках в понедельник утром наблюдается умеренный позитив, что в сочетании с небольшим восходящим уклоном на рынке нефти способно обусловить покупки на старте сессии. При этом для Brent сохраняются понижательные риски, пока цена находится под отметкой $60 за баррель. Экономический календарь сегодня пуст, а значит, инвесторы продолжат фокусироваться на теме торговых войн, которая по-прежнему сопряжена с понижательными рисками.



"AK&M" от 12.08.2019