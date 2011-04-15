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12/08/2019
11:11

Fitch повысило рейтинги России "BBB"

Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте с уровня "BBB-" до "BBB". Прогноз стабильный. Об этом говорится в сообщении Fitch.

Россия придерживается надежной и последовательной политики, которая обеспечит улучшенную макроэкономическую стабильность, уменьшит влияние волатильности цен на нефть на экономику и поддержит повышение устойчивости к внешним шокам, подчеркивают аналитики.

Fitch считает, что проводимая властями политика, подкрепленная более гибким обменным курсом, твердой приверженностью таргетированию инфляции и разумной фискальной стратегией, а также надежные фискальные и внешние балансы помогут государству справиться с повышенным риском санкций.

Тем не менее, по мнению аналитиков, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на гибкости внешнего финансирования России, инвестициях и перспективах роста.


"AK&M" от 12.08.2019
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