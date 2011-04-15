В Курской области за 6 месяцев проложено свыше 250 км новых оптоволоконных линий

В Курской области за последние полгода проложили более 250 км оптоволоконных линий, которые дали возможность курянам не только из областного центра, но и из Хомутовского, Глушковского и Льговского районов региона пользоваться высокоскоростным интернетом (до 100 Мбит/с). Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.



Новыми абонентами стали свыше 3.5 тыс. жителей региона, рассказал директор курского филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрий Ухов, слова которого приводятся в сообщении.



Кроме того, в рамках программы "Устранение цифрового неравенства" компанией оборудовано 182 точки доступа в 29 населенных пунктах в семи районах области. Уже сейчас число активных пользователей превышает 13 тыс. человек. За полгода эта цифра выросла на 40%. Куряне совершили почти миллион выходов в интернет из точек беспроводного доступа Wi-Fi в своих районах. В некоторых муниципальных образованиях рядом с оборудованием местные жители установили лавочки, организовав зоны отдыха.



Основная задача федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" - сделать современные услуги связи доступными. Исполнителем программы на территории Курской области в 2014 году был назначен Ростелеком.





"AK&M" от 12.08.2019