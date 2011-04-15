ФАС проверяет рекламу официального дистрибьютора Mitsubishi

Московское УФАС России проверяет рекламу официального дистрибьютора Mitsubishi.



Как говорится в материалах службы, компания распространяла некорректную рекламу обслуживания автомобилей.



Весной на радио появилась реклама: "Решил сэкономить. Проходил ТО на своем Mitsubishi у Виталика в сервисе. В итоге сделали плохо, а заплатил больше, чем в прошлый раз. А я у официального дилера Mitsubishi обсуживаюсь. Все четко, как по часам, и цены доступные!.." Ее услышал индивидуальный предприниматель из Белгорода, который имеет автосервис под названием "У Виталия" с зарегистрированным сходным товарным знаком, и подал жалобу в столичный антимонопольный орган. Ведомство установило, что дистрибьютор Mitsubishi также реализует свою деятельность в Белгороде, и такая реклама действительно имеет признаки нарушения Закона о рекламе.



В настоящее время для большей объективности рассмотрения дела Московское УФАС России запросило позицию Роспатента, из которой предстоит достоверно установить: воспринимается ли указание в рекламе на сервис "у Виталика" как сходное или тождественное товарному знаку заявителя.



К делу также привлечены рекламные агентства, участвовавшие в распространении рекламы, а также Love Radio, "Радио Шансон" и "Новое радио". Рассмотрение назначено на 4 сентября. Если вина Mitsubishi будет установлена, компании грозит штраф до 500 тыс. руб.



ООО "ММС Рус" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии. Объем дилерской сети бренда на текущий момент составляет более 120 дилерских центров. В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного производства в России под Калугой. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD).



Mitsubishi Motors Corporation - это международная автомобильная компания со штаб-квартирой в Токио (Япония), которая является одним из ведущих производителей кроссоверов, пикапов, электромобилей и автомобилей с гибридным приводом plug-in.







"AK&M" от 12.08.2019